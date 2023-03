Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Per anni hanno promesso che avrebbero risolto il problema dell’immigrazione clandestina con porti chiusi e blocco navale. Ora che sono al governo non ne parlano più, perché porti chiusi e blocco navale sono slogan facili ma non sono la soluzione e non si possono fare. Intanto dal primo gennaio è sbarcato il triplo dei migranti rispetto a un anno fa: una cosa è la propaganda, un’altra la realtà”. Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, presidente di Azione.