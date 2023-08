Migranti: Carmina (M5s), ‘a Lampedusa e Porto Empedocle situazione drammatica’

Agosto 31, 2023

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “La comunità di Lampedusa non può essere lasciata da sola a reggere l’impatto di un flusso migratorio fuori controllo, la situazione sull’isola è drammatica, esprimo la mia solidarietà al sindaco Filippo Mannino. Lo stesso vale per Porto Empedocle, specchio riflesso di Lampedusa: anche lì la situazione è gravissima, non esistono le condizioni per un’accoglienza dignitosa e ordinata. Non c’è una struttura idonea ad accogliere i migranti ma un piazzale in cui sostano, esposte alle intemperie e in condizioni inaccettabili, tantissime persone. Sono centinaia, a tratti migliaia. Uomini, donne, anche in gravidanza, bambini anche in tenera età, tutti in una situazione igienico-sanitaria precaria, dormendo direttamente sul suolo. La Prefettura di Agrigento, le Forze di Polizia e la Croce Rossa stanno operando con dedizione instancabile e passione civica, pur con carenze di organico e turni massacranti, e per questo vanno ringraziate, ma per quanti sforzi ammirevoli facciano, la situazione non è gestibile in queste condizioni”. Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, ex sindaco di Porto Empedocle.

“Andrò quanto prima a Lampedusa – aggiunge – per toccare con mano l’emergenza che sta assumendo i contorni di un dramma senza fine. Sull’isola, che registra 5mila e 800 residenti, ci sono sino a 4mila migranti, in un periodo di forte flusso turistico. Oltre a cagionare un danno alle prospettive di sviluppo di Lampedusa, i numeri sono tali da costituire un pericolo per l’ ordine, la sicurezza e la salute pubblica di tutti: i residenti, i migranti, le forze di polizia e tutti gli operatori in campo. Il governo Meloni ha abbandonato le comunità di Lampedusa e Porto Empedocle ad affrontare da sole questo esodo biblico, dopo aver varato decreti legge annunciati come risolutivi che invece, come avevamo previsto, si sono rivelati inutili o dannosi. Il sindaco Mannino ha giustamente denunciato come il governo non dia soluzioni e venga meno anche alla più basilare collaborazione istituzionale, ad esempio continuando ad utilizzare il traghetto di linea per il trasferimento dei migranti, costringendo così altri viaggiatori a rimanere a terra”. “A Lampedusa, a Porto Empedocle e in altri comuni di frontiera è in gioco la dignità dell’Italia, da sempre avamposto del rispetto e dell’affermazione dei diritti umani. Il governo Meloni si dia una mossa, dopo aver sancito il fallimento dei suoi slogan deve mettersi al lavoro per garantire una gestione seria, ordinata e sicura dei flussi migratori”, conclude Carmina.