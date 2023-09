Migranti: Cattaneo (Fi), ‘italiani chiedono applicazione ricette centrodestra, lo faremo’

Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “L’immigrazione è un tema complesso, che vale per tutti. Mentre noi vediamo le immagini di Lampedusa, in Francia c’è un ministro che ha detto che chiude i confini con l’Italia e sospende Schengen. È un ministro di Le Pen? No, è un ministro di Macron, il premier più europeista che esiste. Gli italiani non vanno certo dietro alle ricette della sinistra che per anni si sono dimostrate inconcludenti. Gli italiani stanno chiedendo al centrodestra semplicemente di applicare le proprie ricette e di essere coerenti con quello che abbiamo promesso. E lo faremo, io avverto questa responsabilità”. Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, ospite a ‘Dimartedì’ su La7.