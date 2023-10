Migranti: Cattaneo (Fi), ‘no guerre sante contro magistratura ma fare riforma giustizia’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Come Forza Italia ci teniamo che casi singoli non distraggano il nostro obiettivo complessivo che è una riforma della giustizia di cui l’Italia ha estremo bisogno. Sulla sentenza di Catania in particolare confidiamo che impugnandola e difendendosi nel processo e non dal processo abbiamo motivo di ritenere che questo possa essere cambiato. Non vogliamo una guerra santa contro la magistratura ma vogliamo fare una riforma giusta della giustizia”. E’ quanto dichiara il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, intervenendo alla trasmissione ‘Di Martedì’ su La7.