Migranti: Cattaneo (FI), ‘vera integrazione passa per flussi regolamentati’

Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar (Adnkronos) – “Quando Piantedosi è venuto a riferire in Parlamento, il centrodestra si è confermato unito intorno al ministro e con una posizione comune sull’immigrazione. Non avremmo voluto vedere questo caso strumentalizzato, come purtroppo sta avvenendo: o l’Italia va in Europa con una voce sola, o fatti drammatici come quello di Cutro continueranno, purtroppo, a ripetersi”. Lo ha detto a Radio Anch’Io il presidente dei deputati di Forza Italia Alessandro Cattaneo.

“La regolarizzazione dei flussi migratori già avviene da anni e sarà incrementata. E’ giusto organizzare flussi che consentano, da un lato, di dare un lavoro a chi arriva e, dall’altro, di rispondere alle esigenze di settori come il manifatturiero, l’agricoltura e l’edilizia. Solo così si crea vera integrazione. Non possiamo far passare il messaggio che ci sia posto per tutti, perché questa non è la realtà e non funziona per dare una prospettiva di integrazione. Al contrario, serve un percorso in cui umanitarismo e rigore vadano di pari passo, contrastando duramente l’attività degli scafisti”, ha concluso.