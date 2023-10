Ottobre 7, 2023

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Magistratura e militanza non possono andare d’accordo. In nessun modo. Iolanda Apostolico ha dimostrato con il suo comportamento di non poter garantire la necessaria imparzialità nelle sue decisioni. Qualcosa che non può essere giustificato in nessun modo: auspichiamo un intervento compatto delle istituzioni. E da Apostolico un passo indietro”. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli.