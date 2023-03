Migranti, Cdm a Cutro giovedì. Ue: “D’accordo con Meloni, bisogna agire”

Marzo 6, 2023

Bruxelles, 6 mar. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per giovedì nel Comune di Cutro, domeniche 26 febbraio si è consumata la strage dei migranti. La riunione si terrà nel corso del pomeriggio, informa Palazzo Chigi che renderà il prima possibile resi noti orario, sede e ordine del giorno.

Intanto la Commissione Europea “ha ricevuto la lettera” inviata alla presidente Ursula von der Leyen dalla premier Giorgia Meloni e risponderà “presto”. Lo dice la portavoce dell’esecutivo Ue per gli Affari interni Anitta Hipper, a Bruxelles durante il briefing con la stampa. “Concordiamo – aggiunge – sulla necessità di agire e per questo la presidente ha esortato a raddoppiare gli sforzi per attuare il patto sulle migrazioni. Nello stesso tempo dobbiamo continuare l’attuazione del piano di azione per il Mediterraneo Centrale”, aggiunge.

E questa mattina, Palazzo Chigi in una nota ha fatto sapere che le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al governo sull’immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento.