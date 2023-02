Migranti: Ciani (Demos), ‘con Dl Ong governo riprende predicazione odio’

Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb (Adnkronos) – “Purtroppo non solo il Governo dichiara ‘urgente’ un decreto che complica nei fatti il salvataggio delle persone in mare, e paragona le ong ai trafficanti di persone, ma per giustificare questa scelta ricomincia la predicazione dell’odio contro i migranti”. Lo dice deputato Paolo Ciani, segretario di Demos, a margine dell’approvazione del decreto Ong alla Camera.

“Gli interventi in aula dei rappresentanti di Lega e Fdi hanno infatti rieditato la peggiore propaganda anti migranti. È quella narrazione che prova da anni a disumanizzare le persone migranti: a forza di parlarne male si prova a giustificare il fatto che si possano lasciare in mare senza soccorsi -prosegue Ciani-. È quella che Papa Francesco ha chiamato globalizzazione dell’indifferenza e noi dobbiamo opporci a questo, non possiamo e non dobbiamo abituarci al dolore altrui”.

“Paragonare chi salva una vita in mare ai trafficanti di esseri umani è molto grave: stravolge la realtà delle cose ed inverte qualsiasi valore. Il mio dissenso su questo provvedimento è totale: non ha alcun carattere di urgenza se non quello di punire le Ong. Spero non sia l’inizio di altri provvedimenti contro le persone migranti”, conclude Ciani.