Migranti: Ciani (Demos), ‘presenti alla manifestazione per chiedere verità su Cutro’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar (Adnkronos) – “Come Demos aderiamo e io stesso parteciperò insieme all’assessora Barbara Funari alla manifestazione nazionale che si terrà il prossimo 11 marzo a Steccato di Cutro per chiedere verità e giustizia sul naufragio che ha causato la morte di oltre 72 migranti di cui molti, troppi, bambini”. Lo dice il deputato Paolo Ciani, segretario Demos, annunciando la partecipazione alla manifestazione di Cutro.

“Invitiamo tutti coloro che condividono i nostri valori di solidarietà, giustizia, accoglienza e umanità verso le persone che affrontano viaggi disperati in cerca di un futuro per loro e le loro famiglie, di unirsi e partecipare alla manifestazione per dare forza al messaggio che vogliamo affermare, “Fermiamo il naufragio di civiltà”, costruiamo un’Europa accogliente e solidale per mettere fine a queste morti”, conclude Ciani.