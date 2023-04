Migranti: Ciriani, ‘parole Lollobrigida strumentalizzate, noi per aiuti a famiglie’**

Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – La polemica sulle parole del ministro Francesco Lollobrigida è un “po’ esagerata, sicuramente sono state strumentalizzate” perché erano “parole chiarissime. In Italia c’è una profonda crisi demografica, certificata anche dall’Istat, la sinistra al governo non è riuscito a invertire tendenza. La soluzione non può essere fare arrivare più immigrati ma” deve passare da più aiuti alle “famiglie, più aiuti fiscali e più servizi, ad esempio con gli asili nido”. In questa direzione “le parole di Lollobrigida e anche della nostra premier. Questo è l’impegno del governo nei prossimi mesi”. Così, in un’intervista a Rainews24, il ministro ai Rapporti col Parlamento Luca Ciriani.