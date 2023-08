Migranti: Colombo (Fdi), ‘dopo parole Schlein che faranno sindaci Pd?’

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Dopo il fermo amministrativo delle tre Ong che hanno violato il decreto Piantedosi, Schlein si è svegliata dal letargo per inventarsi un nuovo reato con l’unico scopo di riempirci di migranti e favorire l’immigrazione illegale. Temo che, ora, i sindaci Pd emiliano-romagnoli si sentiranno tra l’incudine e il martello perché non sanno come gestire l’emergenza degli arrivi nei propri territori a fronte di un leader che ne vuole sempre di più. Da parte del governo Meloni, invece, la strategia è chiara e l’obiettivo è sempre lo stesso: fermare le partenze all’origine e velocizzare i rimpatri. Quindi, avanti con il blocco delle partenze, avanti con gli accordi con la Tunisia dove, grazie al blocco navale, le persone fermate sono aumentate del 200%, e avanti con il Piano Mattei”. Lo dichiara Beatriz Colombo, deputata romagnola di Fratelli d’Italia.

“Grazie alle azioni di governo abbiamo evitato che gli sbarchi potessero essere molti ma molti di più. D’altro canto, le tensioni in Africa aumentano e quindi un maggior coinvolgimento di Bruxelles in questa partita è fondamentale. In Riviera, intanto, la questura e la Prefettura stano svolgendo un ottimo lavoro nel contrasto locale all’immigrazione illegale. Vorrei ringraziare anche la Curia locale che, in maniera molto efficace, sta collaborando per gestire questa emergenza”, conclude Colombo.