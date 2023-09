Migranti: Colucci (M5s), ‘con decisione tribunale Catania nuovo fallimento governo’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “La decisione della giudice di Catania conclama un nuovo, l’ennesimo, fallimento del governo Meloni nella gestione dell’immigrazione. Anche la norma sui tanto sbandierati centri per le espulsioni accelerate si rivela un buco nell’acqua. Noi lo avevamo già detto. E’ l’ennesima volta che il governo partorisce norme che già a pochi giorni dalla loro adozione manifestano la propria inefficacia. Così fu, ad esempio, con la norma sui rave party o con il decreto Ong. Oggi anche il decreto Cutro non regge al vaglio giurisdizionale. Il tribunale di Catania ha, infatti, dichiarato illegittime sia le modalità del trattenimento sia la cauzione con cui scongiurare la detenzione amministrativa. Ancora una volta il governo deve tornare alla casella del via, con la propaganda ed il dilettantismo non si governa, si fa solo male all’Italia”. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Alfonso Colucci.