Migranti: Colucci (M5s), ‘disastro Meloni sfocia nel ridicolo’

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Ancora una volta i tragici disastri del governo Meloni sfociano rapidamente nel ridicolo. Riepilogando: una nave italiana porta in Albania appena 16 migranti al costo di quasi 300mila euro, mentre a Lampedusa ne erano sbarcati un migliaio; 4 di questi 16 tornano subito in Italia perché in Albania si scopre che non avevano i requisiti per essere ospitati in quella terra; due giorni dopo la magistratura italiana non convalida il trattenimento dei dodici richiedenti asilo provenienti da Egitto e Bangladesh, ricordando al governo Meloni che in base alla recente sentenza della Corte di Giustizia Ue i criteri con cui l’Italia definisce ‘sicuri’ i paesi di provenienza non possono essere validi. E così anche gli unici 12 migranti tornano in Italia”. Così in una nota Alfonso Colucci, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera.

“Il protocollo Albania – aggiunge – può immediatamente essere ribattezzato Gioco dell’oca Italia-Albania. La verità è che giustamente il diritto si afferma sulla propaganda del governo Meloni, che ora deve spiegare agli italiani perché ha buttato dalla finestra quasi un miliardo di euro in questa operazione di propaganda. Un miliardo è il costo dell’aumento del gasolio per effetto dell’aumento delle accise che pagheranno i trasportatori, i coltivatori diretti e i cittadini con l’aumento del costo dei prodotti sulle loro tavole e la conseguente spirale inflattiva. Un miliardo sarebbe stato molto utile per finanziare la sanità, che il governo sta riducendo in ginocchio nonostante già oggi 4,5 milioni di persone non si curino più e mentre vara una legge di bilancio all’insegna di tagli e tasse”.