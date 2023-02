Migranti: Colucci (M5S), ‘dl calpesta dignità umana’

Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb. – (Adnkronos) – “Questa normativa calpesta la dignità umana, che è la vera essenza della nostra Costituzione. La commissione per i Diritti umani del Consiglio d’Europa ha inviato al ministro Piantedosi una lettera contenente la richiesta di cancellazione o quanto meno di revisione del decreto-legge. La presidente Meloni si è vantata di aver impresso una svolta nella gestione europea dell’immigrazione; con arguta maestria finge di dimenticarsi che già nel 2018 il presidente Conte concluse con i leader europei un accordo che pose le basi al superamento del Regolamento di Dublino sulla responsabilità esclusiva del Paese di primo approdo nell’accoglienza dei migranti, sancendo il principio della solidarietà europea e delle redistribuzioni interne”. Così Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali, nella dichiarazione di voto sul decreto flussi migratori.

“La verità è che il tema dell’immigrazione è ben più articolato e complesso di questa propaganda costituita dal decreto flussi. È un tema che non si risolve né con il blocco navale, né con torri, torrette o muri, che non si vede proprio come possano applicarsi ai confini marittimi. Noi abbiamo sempre lavorato per partenariati in Africa, per la regolamentazione dei flussi migratori dai Paesi di partenza ai Paesi di arrivo e per regole europee più eque di ridistribuzione dei migranti. I roboanti annunci della presidente Meloni servono solo a coprire il suo sconcertante fallimento”, conclude.