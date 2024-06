Migranti: Conte, ‘centri Albania spreco di soldi’

6 Giugno 2024

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “L’accordo con l’Albania arriva dopo il fallimento di quello con la Tunisia. E’ uno spot elettorale. Cosa significa mandare 1000 migranti lì? Tenerli per qualche mese impiegando le forze di polizia e personale sanitario di cui abbiamo bisogno sul territorio nazionale, per poi riportarli in Italia. O hanno diritto alla protezione internazionale oppure dovremmo rimpatriarli. E’ uno spreco di soldi, un danno erariale”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Otto e mezzo su La7.