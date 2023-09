Migranti: Conte, ‘cosa ho a che fare con governo che fa propaganda?’**

Settembre 21, 2023

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “La polemica politica non mi appassiona, quindi quando si dice che il Pd mi ha accusato, io non mi sento accusato di nulla. Io non parlo come Meloni, mi avete ascoltato sull’immigrazione, a parte che ho detto una terza via, ma cosa ho a che fare io con un governo che fa propaganda sull’immigrazione?”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione delle proposte di legge del movimento sulla scuola, alla Camera.

“Io quando ho iniziato a governare, anche in un momento difficile con la Lega di Salvini che sull’immigrazione faceva e fa ancora oggi propaganda, io ho iniziato un programma per una strategia sul tema sapendo che era un argomento delicato per il nostro Paese, con premesse e obiettivi, e l’ho portato al Consiglio europeo iniziando una strategia con gli altri Paesi europei – ha spiegato -. Al di là della propaganda che veniva fatta da chi è bravissimo a farla e parlava ai mass media, io ho lavorato in Europa offrendo proposte e conquistando fiducia e credibilità, al punto che se abbiamo ottenuto sempre la redistribuzione per ogni sbarco non è grazie al ministro Salvini, che non partecipava ai vertici, forse c’è andato solo una volta, ma perché ci siamo posti con credibilità. Ho passato settimane a chiamare i miei omologhi”.