Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ci ha martellato con il blocco navale. E’ arrivata al governo, nemmeno ci ha provato perché non si può fare. Questo significa prendere in giro gli elettori”. Così Giuseppe Conte alla festa di Sinistra Italiana con Nicola Fratoianni. “E ha preso in giro al seconda volta i cittadini dicendo di aver ottenuto grandi risultati in Europa. E poi altre prese in giro sull’accordo con la Tunisia, altri risultati storici”.