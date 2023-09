Migranti: Conte, ‘mercoledì sarò a Lampedusa’**

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Mi permetto di anticiparti che mercoledì prossimo sarò a Lampedusa”. Così Giuseppe Conte rispondendo a una follower sui social. Aggiunge il leader M5S: andrò “a vedere con i miei occhi quanto sta accadendo, ad ascoltare le voci di chi si sta facendo in quattro per fronteggiare questa emergenza umanitaria”.

“Incontrerò anche don Rizzo, a cui sarò felice di stringere la mano per ringraziarlo del suo impegno. E così anche per i volontari, per le forze dell’ordine e per tutti i residenti che non devono essere lasciati soli”.