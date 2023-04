Migranti: Conte, ‘ora stato emergenza possibile? da Meloni altra giravolta’

Aprile 13, 2023

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Era il 2020, in piena era Covid, ed il Paese era completamente in ginocchio: avevamo portato in Parlamento la proroga dello stato di emergenza, e per questo, l’allora deputata Giorgia Meloni ci accusava di volere esercitare poteri speciali, di essere dei ‘pazzi irresponsabili’. Eppure, l’altro giorno, il presidente Giorgia Meloni ha portato in Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per gli sbarchi dei migranti, che sono ormai fuori controllo, il loro numero è pressoché quadruplicato”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un video pubblicato su Facebook in cui addebita al premier “un’altra giravolta, un’altra prova di incapacità”.

“Quindi, ieri, con l’intera comunità nazionale in ginocchio, in sofferenza per il Covid, eravamo dei pazzi irresponsabili per lo stato di emergenza. Oggi, per gli sbarchi dei migranti, la dichiarazione dello stato di emergenza è possibile. Mi chiedo – incalza Conte -: tutti quei rimedi ventilati in campagna elettorale come il blocco navale, tutte quelle soluzioni da parte di chi si è dichiarato ‘siamo pronti a governare’, che fine hanno fatto? Promesse, promesse elettorali”.