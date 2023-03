Migranti: Conte, ‘su Cutro parli anche Meloni, non basta letterina a Bruxelles’ (2)

Marzo 3, 2023

(Adnkronos) – “Io ho sempre detto, anche quando ho avuto responsabilità di governo, che per il M5S quella dei migranti è una tragedia, in questo caso toccata con mano nel crotonese, e non c’è una ricetta semplice, questo va detto al governo che ha illuso gli italiani dicendo che con il blocco navale avrebbe risolto il problema dell’immigrazione invece non ha risolto nulla. In queste ore stiamo cercando la verità”, dice ancora Conte, dopo aver visto “persone che muoiono a mare al largo delle nostre coste, bisogna spiegare agli italiani perché non è stato possibile fare un soccorso”.