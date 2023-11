Migranti: Crippa (Lega), ‘accordo con Albania non è fake, serietà Meloni non in discussione’**

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – L’intesa siglata con l’Albania sui migranti “non è un accordo fake, è una bella mossa. Mi sembra un buon accordo e lo ribadisco. Non ho mai messo in discussione la serietà della premier Meloni”. Lo dice, parlando con i cronisti in Transatlantico, il vicesegretario e deputato della Lega Andrea Crippa.