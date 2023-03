Marzo 10, 2023

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Vanno a Cutro con il consiglio dei ministri ma evitano di inchinarsi davanti alle bare. Licenziano un decreto che oltre al resto restringe la protezione speciale. Non è un problema politico, o non solo. È che il problema sono proprio loro. Non erano pronti e non lo saranno mai”. Così Gianni Cuperlo del Pd su twitter.