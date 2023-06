Migranti: Danti, ‘Italia non rifiuti il patto’

Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “L’Italia non può assumersi la responsabilità di rifiutare in toto il patto per l’asilo e migranti. Le dichiarazioni del ministro Piantedosi sono sbagliatissime”. Così Nicola Danti, eurodeputato di Iv-Azione.

“Correzioni al testo proposto sì, ma non possiamo mandare all’aria un accordo che chiediamo da anni. Se saltasse tutto, e soprattutto se succedesse a causa delle resistenze dell’Italia avremmo la conferma della scarsa incisività del governo a Bruxelles. Sarà un caso, un altro, ma la posizione di oggi di Giorgia Meloni, è la stessa di Polonia ed Ungheria, che rifiutano qualsiasi compromesso, puntando all’ennesimo rinvio”.