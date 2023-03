Migranti: Danti (Iv), ‘decreti sicurezza fallimento, Meloni segua Mattarella’

Marzo 7, 2023

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Nostalgia canaglia per Matteo Salvini. Da qualche giorno il vicepresidente del Consiglio rimpiange i suoi ‘celeberrimi’ decreti sicurezza che siglò con Giuseppe Conte. Vogliamo rinfrescargli la memoria: furono un fallimento politico ed umano”. Così l’eurodeputato Nicola Danti (IV) del gruppo di Renew Europe.

“Così come un fallimento -continua- rischia di essere una linea politica miope preoccupata solo della retorica anti Ong, mentre ancora non si fa chiarezza sulle problematica legate alla catena di comando nella tragedia di Cutro”.

Secondo il parlamentare di Iv, “la premier Meloni deve rimettere al suo posto il leader della Lega e le sue nostalgie. C’è una sola direzione da prendere in Italia ed in Europa, con “scelte concrete e operative” come indicato dal Presidente Mattarella.