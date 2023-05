Migranti: De Corato (Fdi), ‘manifestazione Milano è dalla parte degli scafisti?’

Maggio 7, 2023

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “In questi minuti si sta svolgendo una protesta, da parte di 21 Associazioni vicine al centrosinistra, contro il Dl Cutro. I manifestanti, di fatto, sostengono la situazione normativa precedente, in cui i trafficanti di esseri umani e scafisti potevano sfruttare la disperazione dei migranti a scopo di lucro”. Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera ed ex vice Sindaco di Milano.

“Trovo assurdo e incredibile protestare contro un decreto legge che è un ulteriore segnale circa la necessità di irrigidire i controlli sull’immigrazione, specialmente quella irregolare, e di combattere gli scafisti. Il decreto, infatti, impedirà il traffico di esseri umani ed eviterà che l’immigrazione incontrollata produca ulteriore disagio all’ordine pubblico. Questa sinistra, che ha avuto 10 anni quando era al governo per risolvere il problema, non ha fatto nulla: è stata tanto brava a parole, ma non ha mai designato seriamente come impiegare tutti i migranti sbarcati in Italia”.

“Alla manifestazione di oggi si sono scomodati anche il Segretario di Sinistra Italiana, Fratoianni, e l’esponente del Pd Majorino. Gli italiani, con il proprio voto, hanno espresso la loro volontà ed il Governo Meloni sta rispettando gli impegni presi con i cittadini”.