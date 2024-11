Migranti: De Cristofaro (Avs), ‘parole Musk pericolose per democrazia’

12 Novembre 2024

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Le parole usate da Elon Musk contro i giudici italiani sono pericolose per la democrazia. Una vera e propria ingerenza che ha come obiettivo intimidire i giudici già sotto attacco della destra nostrana. Il miliardario sudafricano entra a gamba tesa sulla politica del nostro Paese dopo aver attaccato il primo ministro tedesco la scorsa settimana. Mentre Trump non è ancora diventato presidente degli Stati Uniti, la sua longa manus si allunga sull’Europa, per destabilizzarla”. Così il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.