Migranti: De Luca, ‘sindaci pagano approssimazione e incapacità Governo’

Agosto 20, 2023

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Sull’immigrazione, le politiche del Governo si stanno rivelando del tutto fallimentari. La retorica populista della destra si è sciolta come neve al sole in questi mesi. Altro che porti chiusi e inverosimili blocchi navali. Gli arrivi sono aumentati del 100% rispetto allo scorso anno. Il Governo ha ingaggiato una guerra disumana alle Ong che salvano vite umane, ma non ha operato nessun contrasto reale alle reti di trafficanti di uomini e non ha avviato nessun lavoro strutturale per canali umanitari di ingressi regolari in Italia”. Lo afferma Piero De Luca, componente del Direttivo del Gruppo del Pd alla Camera.

“Anche in Ue -ricorda- la destra non ha ottenuto nessun risultato. Nessun passo avanti per un’operazione Mare Nostrum europea, né su una gestione pienamente condivisa e solidale del fenomeno migratorio, ma anzi, un grave passo indietro sulla riforma del regolamento di Dublino, che penalizza gli Stati di primo approdo come l’Italia. Infine, come sta emergendo nelle ultime ore in modo evidente, il Governo non ha effettuato nessuna programmazione seria ed efficace per l’accoglienza e l’integrazione nelle nostre comunità, ma ha messo in campo solo tanta approssimazione ed incapacità, scaricando tutte le tensioni e le difficoltà sui sindaci in ogni territorio del Paese. Un disastro completo di cui devono rispondere agli italiani, invece di continuare ad attaccare gli amministratori locali e l’opposizione”.