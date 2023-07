Migranti: De Priamo (Fdi), ‘accordo con Tunisia per arginare traffico’

Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Il recente Memorandum d’intesa sottoscritto ieri a Tunisi pone la questione migratoria al centro del dibattito europeo e internazionale e apre le porte a una nuova stagione in cui è l’intesa tra Stati a dettare le regole delle politiche dei flussi, riportando le strategie dei governi a dettare le linee della migrazione, cercando di sottrarre agli scafisti il ruolo di gestione delle rotte dei migranti”. Lo dichiara Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d’Italia. “Il successo della missione del presidente Meloni in Tunisia mette un tassello importante nella cooperazione internazionale, e pone l’Italia al centro, non solo degli sbarchi clandestini come è stato fino a oggi, ma al centro delle strategie per cercare di impedire traffici illeciti di uomini e morti in mare e per elaborare piani di sostegno a quei Paesi che si trovano ad essere basi di partenza o di transito dei flussi irregolari”, continua il senatore.

“Con questa intesa ci si avvicina a dei piani che mirano a tutelare la dignità di chi scappa da guerre e crisi umanitarie e impegna gli Stati a trovare soluzioni per il rilancio delle economie martoriate di Paesi in cui vivere è difficile”, conclude De Priamo.