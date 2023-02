Migranti: Della Vedova, ‘basta colpevolizzare ong’

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Quello che è successo a Cutro è un dramma che toglie il fiato. Siamo riusciti a fare del dramma dei migranti, che purtroppo non finirà, una questione di salvataggio da parte delle Ong. Spero che dopo questa tragedia smettiamo di pensare che le Ong siano un problema perché magari incrociando una nave Ong quelle persone si sarebbero salvate”. Lo ha detto a SkyTg24 il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

“Il punto è che se volessimo, come noi di Più Europa vogliamo – ha sottolineato Della Vedova – che il dossier immigrazione diventasse un dossier europeo, dobbiamo trasferire poteri e budget all’Ue. Io sono a favore di una via federalista europea ma è l’opposto di quello che vogliono i sovranisti. Oggi non abbiamo ancora trasferito reali poteri all’Ue in termine di controllo dei confini esterni e quindi non possiamo lamentarci di cosa fa o non fa l’Ue”, ha concluso Della Vedova.