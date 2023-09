Migranti: Della Vedova, ‘caos anche perché Meloni ostaggio di Ungheria e Polonia’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Essendo stato al governo per tanti anni negli ultimi dieci, ho scolpite nella mente tutte le parole di Giorgia Meloni sull’immigrazione. Tutte le accuse ciniche, populiste e propagandistiche contro i governi che si sono succeduti per gli sbarchi, per gli arrivi, sulla sostituzione etnica, sul blocco navale. Una propaganda cinica e cattiva. Noi non la attaccheremo perché con lei al Governo gli sbarchi raddoppiano, ma perché credo che stia commettendo un errore strategico, cioè occuparsi dei confini esterni – tema che necessità di una strategia europea e tempi lunghi – e non della redistribuzione interna, secondo il principio ‘ciascuno fa gli interessi della propria nazione’, riferendosi a Orban e alla Polonia”. Lo ha detto a Coffee Break su La 7 il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

“Meloni si illude di fermare le partenze con il memorandum sulla Tunisia, che era evidente fosse destinato a fallire, perché non si investe su un autocrate come fattore di stabilità e Saied si sta già dimostrando un fattore di instabilità ed eventualmente di ricatto continuo. Meloni invece avrebbe dovuto insistere su una politica europea di accoglienza e di redistribuizione, che non riguarda tanto Francia e Germania che già fanno un lavoro straordinario, ma che riguarda tutti gli altri Paesi. Ma non lo ha fatto perché sarebbe dovuta entrare in rotta di collisione con i suoi alleati ungheresi e polacchi”, ha concluso.