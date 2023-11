Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov (Adnkronos) – “L’accordo tra Italia ed Albania sui migranti firmato ieri a Palazzo Chigi, per quel poco che si capisce un assoluto e inquietante inedito per l’Italia e per i paesi della Ue, deve essere illustrato al Parlamento. Meloni e Tajani riferiscano subito alla Camera i dettagli, giuridici ed economici, di un accordo che ha tutta l’aria di essere solo uno dei tanti, illusori, spot populisti della maggioranza Meloni”. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.