Migranti: Della Vedova, ‘si faccia ricorso ma da Meloni treno contro Stato di diritto’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Nessuno contesta che il governo ricorra in Cassazione, quello che è in contestazione sono le dichiarazioni del vice presidente e del presidente del Consiglio. Le parole gravissime di Meloni hanno contestato non il merito della disapplicazione, hanno palesemente contestato il potere del giudice di poter disapplicare una legge. Questo significa andare dritti come un treno contro lo Stato di diritto e contro la separazione liberale dai poteri”. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, nel corso di un question time al ministro della giustizia Nordio sul ‘caso’ della giudice di Catania.

“Un presidente del Consiglio che si esprime contro le facoltà di un giudice, anziché entrare nel merito, cozza con lo Stato di diritto e inficia qualsiasi possibilità della sua maggioranza, del suo governo e del ministro Nordio di portare a casa una riforma basata sullo Stato di diritto, la Costituzione italiana e le regole europee”, ha concluso.