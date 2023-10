Migranti: Delmastro (Fdi), ‘giudice Firenze ha esondato da proprie prerogative’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Il governo sta ottenendo grandi risultati sul fronte dell’immigrazione, come il successo di ieri in Europa sulle ong. Ma evidentemente in Italia qualcuno continua a esondare dai propri compiti”. Con queste parole il sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, commenta con Affaritaliani.it la decisione del Tribunale di Firenze di non rimpatriare un richiedente asilo per aver ritenuto la Tunisia un Paese non sicuro.

“Non spetta a un giudice decidere se la Tunisia è un Paese sicuro o meno. Quel giudice di Firenze ha esondato dalle proprie prerogative”, spiega. Vede un disegno di una parte della magistratura contro il governo di centrodestra, visto che siamo al secondo caso dopo Catania? “Non credo in disegni – risponde Delmastro -. Ci sono singoli soggetti che si fanno influenzare da pregiudizi ideologici”. Contro il governo Meloni? “Beh, prima voglio leggere l’ordinanza, ma se fosse vero che un giudice decide se un Paese è sicuro o no vuol dire che va oltre i propri compiti”.

Il governo farà la riforma della giustizia compresa la separazione delle carriere? “La faremo, certo. E’ nel programma ed è un obiettivo di legislatura, ma la riforma prescinde da questi accadimenti”, conclude il sottosegretario.