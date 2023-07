Migranti: Delmastro (Fdi), ‘storico accordo, con Meloni Europa a trazione mediterranea’

Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “In pochi mesi l’Italia ha portato l’Europa a essere nuovamente protagonista nel Mediterraneo. Grazie all’impegno del presidente Meloni l’Europa ha siglato lo storico Memorandum con la Tunisia che prevede la dimensione esterna delle politiche migratorie per il loro contenimento e un partenariato sulla energia che garantisce stabilità e sviluppo alla Tunisia, approvvigionamento energetico all’Europa e all’Italia di essere l’hub strategico di tutta Europa. Sembravano slogan roboanti e irraggiungibili, sono realtà. Questo è l’altro volto dell’Europa: una Europa a trazione mediterranea, un’Europa che protegge i confini, un’Europa non più geopoliticamente irrilevante, un’Europa che coltiva una politica energetica al servizio di imprese e famiglie. È il primo atto dell’Europa dei conservatori che costruiremo nei prossimi mesi”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia.