Migranti: Delrio, ‘ci sono responsabilità politiche’

Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Sulla tragedia di Crotone la magistratura farà chiarezza ma esistono responsabilità politiche che vanno denunciate subito: l’inadeguatezza delle iniziative portate avanti. Dalle parole di Piantedosi alla lotta alle Ong”. Così Graziano Delrio a Agorà Rai.

“Assurdo parlare di protocolli: quando sono in gioco vite umane si operano salvataggi come prevedono tutte le convenzioni internazionali. Fare la contabilità degli arrivi in mare è sbagliato: per quello, serve lotta agli scafisti e gestione dei flussi”.