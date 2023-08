Migranti: Delrio, ‘soluzione si può trovare insieme se si esce da propaganda, Pd c’è’**

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Se si esce fuori dalla logica della propaganda, come quella dei ‘porti chiusi’, se si esce fuori dalle accuse sciocche e infantili, e ci si mette a sedere per trovare insieme una soluzione, noi siamo ben disposti a farlo”. Lo dice all’Adnkronos Graziano Delrio, senatore del Partito democratico, commentando l’editoriale di Goffredo Buccini sul ‘Corriere della sera’ che invita le forze politiche, sia di destra, sia di sinistra, a unirsi per arginare il problema dell’immigrazione.

Per l’ex ministro dei Trasporti, “l’immigrazione non è un problema semplice da gestire, ma la gestione di ora è fallimentare”, ed è per questo, ribadisce l’esponente dem, che “noi siamo pronti a dare una mano”, ma “è importante smettere di fare la guerra alle Ong e anche alle cooperative sociali”, quindi, ancora, “si deve uscire dalla propaganda”. Dal Pd, infatti, “non siamo perché il governo continui a fallire”.

La soluzione, secondo Delrio, potrebbe essere quella di proseguire con “i corridoi umanitari, soluzione che avevamo attuato quando io ero a palazzo Chigi, sono meccanismi individuali che hanno ben funzionato e che sono stati proposti dalla Comunità di Sant’Egidio”. “Quella esperienza va continuata e potenziata”, conclude il senatore dem.