Migranti: domani Renzi in Albania con delegazione Iv

25 Marzo 2025

Roma, 25 mar (Adnkronos) – “Una delegazione di parlamentari di Italia Viva guidata da Matteo Renzi si recherà domani in Albania. Alle 12.30 circa è prevista la visita del centro migranti di Gjader, in seguito Matteo Renzi sarà ospite di alcuni media albanesi”. Lo annuncia in una nota l’Ufficio stampa di Italia viva.