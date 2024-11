Migranti: Donzelli, ‘Mattarella? Condivido anche virgole, mai gradito intromissioni’**

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Se condivido Mattarella? Anche le virgole e le pause”. Così Giovanni Donzelli a Tagadà su La7.

“Io non so se Musk avrà ruolo o no nel governo Trump, sicuramente noi non abbiamo mai gradito quando ministri di altre nazioni attaccavano il governo e con lo stesso principio crediamo che all’estero possono commentare la politica italiana ma poi noi abbiamo la nostra indipendenza e autonomia”.

Aggiunge l’esponente di Fdi: “Non sarà una persona dall’altra parte del mondo a decidere della carriera dei giudici in Italia. Detto questo il Pd” su questa vicenda “ha fatto una campagna sopra le righe, esagerata”.