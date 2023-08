Migranti: Donzelli, ‘sindaci Pd vogliono aiutare cooperative a lucrare’

Agosto 23, 2023

Forte dei Marmi (Lu), 23 ago. (Adnkronos) – “I sindaci del Pd provano a fare campagna elettorale utilizzando gli immigrati per ritagliarsi uno spazio di visibilità, utilizzano le difficoltà degli immigrati per scopi politici. Tutte le Regioni guidate dal Pd hanno rifiutato lo stato d’emrgenza che era uno strumento per dare la possibilità di governare bene il fenomeno sul territorio e l’accoglienza. A volte viene anche il dubbio che alcuni sindaci stiano facendo queste proteste con l’obiettivo di dare una mano a qualche cooperativa che vuole lucrare sull’immigrazione, perché poi quando si arriva a stringere i sindaci chiedono più soldi per chi si occupa di accoglienza. Il dubbio viene sempre che ci sia qualche cooperativa amica che non è soddisfatta e vuole alzare il prezzo”. Lo ha affermato il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, Giovanni Donelli, parlando a Forte dei Marmi in occasione della tappa della campagna del partito ‘L’Italia vincente’.

“Noi -ha aggiunto- non vogliamo fare né business né speculazione politica, noi vogliamo dare le risposte che servono agli italiani e per chi è in attesa di sapere se ha o no il diritto d’asilo un’accoglienza dignitosa, ma anche velocizzare finalmente le risposte che fino ad oggi arrivavano troppo in ritardo sul diritto d’asilo: chi ha diritto d’asilio deve essere accolto, chi non ha diritto d’asilo la risposta può arrivare immediatamente. Per questo servono anche i centri di permanenza e di espulsione, da questo punto di vista mi fa effetto che la Toscana e l’Emilia Romagna stiano facendo ostruzionismo verso il Governo, perché tutto questo aiuta i trafficanti di morte e l’irregolarità”.