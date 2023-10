Migranti: Donzelli, ‘sinistra cerca scorciatoia giudiziaria’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Non spetta ai singoli magistrati stravolgere le decisioni del governo”. Lo dice Giovanni Donzelli alla ‘Stampa’ a proposito della sentenza della giudice di Catania sui migranti.

“E’ inopportuno che un magistrato cerchi di fare delle scelte politiche al posto della politica”, spiega il deputato e responsabile organizzativo di FdI, aggiungendo: “I giudici, anche i più stimabili, non sono stati scelti dal popolo, non sono chiamati a fare scelte politiche”. Per Donzelli, “la sinistra da sempre perde le elezioni e poi cerca delle scorciatoie per vie giudiziarie”.