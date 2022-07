Migranti: Draghi, ‘da Italia sforzo straordinario, ma non si può essere aperti senza limiti’

Luglio 5, 2022

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “La gestione della migrazione deve essere umana, equa ed efficace. Noi cerchiamo in ogni modo di salvare i migranti nei mari nostri. Il nostro sforzo è straordinario, siamo tra i paesi più aperti ma bisogna anche capire che non si può essere aperti senza limiti, altrimenti il paese che accoglie non c’è la fa più. Forse siamo il paese meno discriminante e aperto il più possibile, ma anche noi abbiamo dei limiti e ora ci siamo arrivati”. Così il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda di un cronista al termine del vertice intergovernativo Italia-Turchia ad Ankara.