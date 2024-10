Migranti: Europa Verde AVS, ‘caso Albania entri in odg plenaria lunedì Parlamento Ue’

19 Ottobre 2024

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Portiamo in Parlamento europeo le detenzioni dei migranti del Governo Meloni. Abbiamo proposto di inserire il tema all’ordine del giorno della plenaria di lunedì a Strasburgo perché esigiamo un posizionamento chiaro della Commissione Europea sull’ennesima violazione dei diritti da parte di politici estremisti, ora al Governo in Italia”, spiegano in una nota gli eurodeputati verdi Ignazio Marino, Leoluca Orlando, Benedetta Scuderi, Cristina Guarda.

“Per noi politici ecologisti e difensori dei diritti di ogni uomo e donna – proseguono -, è necessario richiedere un posizionamento politico forte delle istituzioni europee: dato che vi è violazione dei diritti, è necessario aprire una procedura di infrazione. La presa di posizione deve essere netta, per la credibilità dell’istituzione europea, costruita come porto sicuro per ogni persona, non casa di pregiudizi e disumanità”, concludono.