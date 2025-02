Migranti: Faraone, ‘farsa centri Albania è all’atto finale’

13 Febbraio 2025

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Il licenziamento dei lavoratori dei centri in Albania è l’atto finale di una farsa che è durata anche troppo. Il governo riconosce, di fatto, che li considera dei gusci vuoti”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“E se Piantedosi smentisce l’ipotesi di una chiusura è solo perché non sanno come uscirne. Lo vogliamo rassicurare: la faccia l’hanno già persa. Ammettano che hanno sbagliato e si scusino per il miliardo dei cittadini italiani buttati nel più costoso e disastroso spot della storia politica italiana”, conclude.