Migranti: Faraone (Iv), ‘Rai mandi in onda serie su modello Riace’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “‘È la fine di un incubo che in questi anni mi ha abbattuto tanto, umiliato, offeso. A questo punto spero che pure la Rai si ricreda e mandi in onda la famosa fiction girata con Fiorello a Riace’. Queste parole di Mimmo Lucano sono ricche di significato”. Lo scrive su X Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva.

“Il lungo periodo giudiziario lo ha affrontato a testa alta, con dolore e sofferenza per chi, come lui, ha avviato un modello virtuoso di accoglienza e di inclusione. Invece, come non bastasse, è stato pure oscurato, quella fiction la Rai non l’ha mai mandata in onda. Oggi, a verità cristallizzata, reputo assolutamente doveroso che la serie ‘Tutto il mondo è paese’ possa essere vista dagli italiani. Il successo del modello Riace per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti va raccontato, non censurato e comunque ognuno potrà farsi un’idea”, conclude.