Migranti: Fazzolari, ‘possono essere trattenuti oltre 28 giorni anche in Albania, fino a 18 mesi’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo stabilito che chi non ha diritto può essere trattenuto fino a 18 mesi in attesa del rimpatrio, questo” lasso di tempo “vogliamo applicarlo anche in Albania. C’è la possibilità di trattenimento fino a 18 mesi” per la legge italiana, e questo arco temporale il governo punta a ‘esportarlo’ anche nei centri che nasceranno in Albania sotto giurisdizione italiana: “poi vedremo quando faremo la norma per dare applicazione all’intesa” stretta con Edi Rama. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera.