Migranti: Fazzolari, ‘su Albania non serve ratifica Parlamento, no preclusioni a dibattito’**

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Un dibattito parlamentare perché no, non c’è nessuna resistenza a farlo”, ma l”intesa con Tirana sui migranti “non necessita di ratifica parlamentare perché non è un nuovo trattato internazionale fra Italia e Albania. Ci sarà un atto normativo che passerà dal Parlamento, ma non c’è necessità di ratifica”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ospite di ‘Porta a Porta’ su Rai1, nella puntata che andrà in onda questa sera.

Quanto alle critiche mosse sull’intesa, “non capisco” se vengono mosse “perché si ha il timore che l’accordo sia poco efficace. Siamo ben disposti a ragionare insieme a tutti per renderlo ancora più efficace. Se invece l’obiezione è la volontà di non fare questo accordo, allora parliamo di altro”, mette in chiaro.