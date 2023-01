Migranti: Fdi, ‘nessuna spaccatura in maggioranza su dl Ong’

Gennaio 26, 2023

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Durante la seduta di oggi le Commissioni Affari Costituzionali e Trasporti hanno bocciato il ricorso della Lega sull’inammissibilità di alcuni emendamenti presentati al decreto Ong. Non c’è nessun caso politico, nessuna spaccatura nella maggioranza: la decisione è stata motivata dal fatto che gli emendamenti presentati non rientravano nel perimetro del decreto stabilito in Consiglio dei ministri”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì e Fabio Raimondo, capigruppo di Fdi nelle due commissioni. “Quanto deciso oggi non modifica in alcun modo l’attenzione che il governo di Giorgia Meloni conferisce al tema dell’immigrazione che sarà trattato con l’incisività che merita e in maniera organica”, concludono.