Migranti: Ferrara (M5S), ‘Meloni mente per nascondere fallimento totale in Ue’

Febbraio 10, 2023

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Pur di coprire i suoi fallimenti politici Giorgia Meloni è pronta a tutto, anche a mentire. Non è affatto vero che per la prima volta le conclusioni di un Consiglio europeo sostengono che la migrazione è un problema europeo e che c’è bisogno di una risposta europea. Basta leggere le conclusioni del primo Consiglio europeo di Giuseppe Conte, quello del giugno 2018, che sul tema migranti e rotta mediterranea aveva ben 12 paragrafi. Quel successo vero, non quello finto di oggi della Meloni, era arrivato dopo una maratona negoziale di ben 13 ore. È bene rinfrescare la memoria alla Presidente del Consiglio che evidentemente è a corto di argomenti”. Così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“La Meloni copre con annunci roboanti l’assenza di fatti concreti. Se davvero vuole fare l’interesse italiano in Europa bussi alla porta dei suoi amici sovranisti e li convinca a dire sì al ricollocamento obbligatorio e automatico dei migranti sbarcati sulle nostre coste o salvati in mare. Senza un’Europa della solidarietà tutto il resto è fuffa”, conclude Ferrara.