Migranti: Fico, ‘Cdm a Cutro trovata mediatica, servono chiarimenti Piantedosi e Salvini’

Marzo 4, 2023

Roma 4 mar. (Adnkronos) – Ho appena ascoltato le dichiarazioni della presidente Meloni sull’idea di fare un Consiglio dei ministri a Cutro. Credo sia una trovata mediatica. Non vogliamo sapere che ci sarà un Consiglio dei ministri nei luoghi della tragedia, ma vogliamo sapere quali saranno le proposte da presentare in un Cdm che può svolgersi anche a Roma. La trovata mediatica non deve distrarci dall’accertamento delle responsabilità. Bisogna capire cosa non ha funzionato nella catena di comando, a partire dai ministri Piantedosi e Salvini”. Lo ha affermato l’ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, a margine di un’iniziativa sull’autonomia differenziata a Roccella Jonica (Rc).