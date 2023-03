Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Ancora un naufragio, ancora una tragedia nel Mediterraneo. Il governo chiarisca il prima possibile cosa è successo anche in questa triste circostanza. L’impegno sia quello di salvare le vite in mare, non certo approvare decreti dannosi come quello sulle Ong”. Lo dichiara Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle.